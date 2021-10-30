"Мохамеда Салаха я вижу каждый день, и для меня он – лучший игрок сейчас. Стабильность невероятная, он становится лучше. 32-33 года – лучший возраст футболиста. Мо приближается к тому, когда ты лучше понимаешь игру, видишь поле и анализируешь ситуации задолго до того, как они состоятся.

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Конечно, самый топовый тренер не я. Я знаю свои слабые стороны. Что бы это ни означало, точно не знаю, что значит быть лучшим тренером. Я никто без моего штаба. Да и сам не хочу быть им. Для меня самый лучший наставник в мире Пеп Гвардиола. Против него реально сложно играть", – цитирует Клоппа Liverpool Echo .

К слову, Ливерпуль немецкого специалиста расположился вторым в турнирной таблице АПЛ, Манчестер Сити испанца – третий.

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