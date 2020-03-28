Клопп назвал коронавирус одной из причин вылета Ливерпуля из Лиги чемпионов

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что паника из-за коронавируса повлияла на подготовку команды к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико (2:3).

"Это было две недели назад, но кажется, что мы играли против Атлетико очень давно, а четверг был выходным. Я помню, мы все знали о ситуации с коронавирусом в мире, но мы все еще были в "своем пространстве" и в этого момента это действительно беспокоило нас в Англии. в субботу мы победили Борнмут, затем Манчестер Сити проиграл, и нам оставались две победы.

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Но потом в понедельник утром я проснулся и услышал о ситуации в Мадриде, что они закроют школы и университеты со среды, поэтому было действительно странно готовиться к этой игре, если честно. Обычно я не борюсь с окружающими факторами, я могу создавать барьеры, когда готовлюсь к игре, но в тот момент это было действительно сложно", – рассказал Клопп в комментарии официальному сайту Ливерпуля.

Напомним, "красные" вылетели из Лиги чемпионов 11 марта, а уже через несколько дней УЕФА объявил о временной остановке турнира.

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