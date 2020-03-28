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Клопп назвал коронавирус одной из причин вылета Ливерпуля из Лиги чемпионов

11:54 55 Читати українською
Клопп назвал коронавирус одной из причин вылета Ливерпуля из Лиги чемпионов
Юрген Клопп / Reuters

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что паника из-за коронавируса повлияла на подготовку команды к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико (2:3).

43’ Джорджиньо Вейналдум
94’ Роберто Фирмино
 
Маркос Льоренте 97’
Маркос Льоренте 105’
Альваро Мората 120+1’
43’ Джорджиньо Вейналдум
94’ Роберто Фирмино
97’ Маркос Льоренте
105’ Маркос Льоренте
120+1’ Альваро Мората

"Это было две недели назад, но кажется, что мы играли против Атлетико очень давно, а четверг был выходным. Я помню, мы все знали о ситуации с коронавирусом в мире, но мы все еще были в "своем пространстве" и в этого момента это действительно беспокоило нас в Англии. в субботу мы победили Борнмут, затем Манчестер Сити проиграл, и нам оставались две победы.

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Но потом в понедельник утром я проснулся и услышал о ситуации в Мадриде, что они закроют школы и университеты со среды, поэтому было действительно странно готовиться к этой игре, если честно. Обычно я не борюсь с окружающими факторами, я могу создавать барьеры, когда готовлюсь к игре, но в тот момент это было действительно сложно", – рассказал Клопп в комментарии официальному сайту Ливерпуля.

Напомним, "красные" вылетели из Лиги чемпионов 11 марта, а уже через несколько дней УЕФА объявил о временной остановке турнира.

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Теги
Англия Лига чемпионов коронавирус Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Ливерпуль - Атлетико
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