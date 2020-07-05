Клопп назвал фаворитов Лиги чемпионов

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, кого считает претендентами на победу в текущем сезоне Лиги чемпионов.

"Для меня главные фавориты среди остальных команд – Бавария и Манчестер Сити. Это была бы интересная игра. Не знаю, получится ли такой финал, возможно, они встретятся раньше или случится что-то еще.

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Всем нужна удача для победы в таком турнире, но я всегда говорил, что если ты хочешь выиграть Лигу чемпионов, нужно подготовить оптимальный состав в финал турнира. Я не говорю, что у других команд нет шансов, но именно у Баварии и Манчестер Сити их больше. Я так считаю.

Однако ни одна команда в мире не идеальна. Манчестер Сити не идеален, Бавария не идеальна, мы тоже не идеальны, но чтобы выиграть Лигу чемпионов нужно быть почти идеальным. Я посмотрю этот турнир, который будет скоротечным в этом сезоне. Это будет очень интересно. К сожалению, Ливерпуль уже не будет играть", – приводит слова Клоппа в комментарии Goal.

Напомним, что Ливерпуль уже вылетел из Лиги чемпионов, уступив Атлетико в 1/8 финала (2:3).

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