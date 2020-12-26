"Мы все можем искать что-то новое, если захотим, но для меня единственная причина для ухода из Ливерпуля – это непогода.

Клопп оригинально объяснил, почему не дал капитанскую повязку Салаху

Какие еще есть причины? Это один из сильнейших клубов мира. Мы платим игрокам, может, не больше всего в мире, но платим хорошо, у нас потрясающий стадион с невероятными болельщиками по всему миру. Наш цвет – красный, а это лучший цвет. Так какие причины?

Нельзя заставить людей остаться. Мы никогда этого и не делали, к слову. Суть в выборе правильного момента. Мы вносим изменения в состав и приводим игроков, а если игрок хочет уйти, мы не создаем ему препятствий. Я просто не понимаю, с чего бы им хотелось идти", – приводит слова Клоппа Goal.

Напомним, ранее появились слухи, что звезда мерсисайдцев Мохамед Салах может перебраться в Реал, однако Клопп опроверг эту информацию.

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