"Ливерпуль потерял много очков в последних поединках? Мы подходим к игре с фокусом на этих матчах, и меня это устраивает. Когда тебе посчастливилось поработать в этом клубе, понимаешь, что каждое выступление – под пристальным вниманием. Такой уровень интереса к нам – привилегия, и мы должны принять это давление.

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Что касается моей команды, мы не должны отвлекаться на вопросы. Наше внимание должно быть сосредоточено на решении проблем. Мы сами являемся решением.

С Рождества я получаю дельные вопросы: "Как вернуться к тому, что было раньше?". Команда ищет выход. В последние сезоны у нас была стабильность, и так будет снова", – цитирует Клоппа сайт мерсисайдцев.

Перед матчем против Бернли Ливерпуль расположился на 4-й строчке, отставая от лидера гонки (МЮ) на 6 очков.

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