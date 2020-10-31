Наставник Ливерпуля не паникует из-за серьезных потерь в обороне. Клопп планирует использовать старый прием, который в свое время успешно работал.

Как известно, у действующего чемпиона Англии впечатляющие потери в центре обороны. Вирджил ван Дейк пропустит полгода, также травмирован Жоэль Матип. В последнем матче ЛЧ повреждение получил еще и Фабиньо. Таким образом, среди центрбеков первой команды здоровым остался только Джо Гомес.

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"У меня есть несколько вариантов, один из них я точно использую. Какой? Вы должны включить телевизор в субботу вечером, тогда и увидите.

В центре обороны могут сыграть Хендерсон, Вейналдум, или Робертсон. Когда-то данную позицию успешно закрывал Хавьер Маскерано, а эти футболисты не ниже него", – цитирует Клоппа Goal.com.

Напомним, уже сегодня, 31 октября, Ливерпуль встретится с Вест Хэмом. Матч начнется в 19:30 по Киеву. После 6-ти туров подопечные Клоппа занимают 2 место в АПЛ, набрав 13 очков.

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