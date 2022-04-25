"Соперник усложнял нам жизнь, мы не могли пройти их последнюю линию обороны. Нам не хватало движения. Мы действовали недостаточно быстро, подходили в зоны, где соперник имел по девять игроков. Пикфорд держал мяч по пять минут каждый раз, когда тот попадал к нему, мы не могли поймать ритм, чтобы сломать их низкий блок, мы ожидали от Эвертона такой игры.

Ливерпуль – Эвертон – 2:0 – видео голов и обзор матча

Количество одержанных нами побед за последние месяцы просто нереально. Нужно работать. Ребята снова сделали это, и я очень доволен. Если кто-то считает, что такие матчи будут даваться нам легко, хочу извиниться, но такого не будет. Однако при такой атмосфере на стадионе, как сегодня, справиться с нами в течение 95 минут будет очень тяжело.

Для Эвертона ситуация после отставки Бенитеса стала более сложной из-за результатов и подобных вещей. Думаю, когда Рафа был там, все было чуть-чуть иначе. Тогда еще было некоторое расстояние между Эвертоном и зоной вылета. Надеюсь, они останутся в АПЛ, потому что мерсисайдское дерби всегда должно быть в календаре", – сказал Клопп в эфире BBC Sport.

Эвертон едва не остановил Ливерпуль – упорный Миколенко "покусал" Салаха и стал одним из лучших в дерби среди гостей