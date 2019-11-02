Клопп надеется на скорое возвращение Салаха, у которого возникли определенные осложнения после травмы

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением о состоянии Мохамеда Салаха, который продолжает свое восстановление после повреждения лодыжки.

"С ним все должно быть нормально. Салах занимался своими делами, но в пятницу он был на тренировке. Думаю, что эта ситуация больше раздражает его, чем меня.

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В его лодыжке постоянно собирается жидкость, но он должен справиться с этим. Мы вытащим его из этого состояния, и Мохамед вернется. Врачи сказали, что это не совсем травма, поэтому он должен быть в порядке. Выйдет ли он против Астон Виллы? Мы пока не решили", – цитирует Клоппа Mirror.

Напомним, Салах был заменен в концовке прошлого матча АПЛ против Тоттенхэма, а в игре Кубка лиги с Арсеналом даже не попал в заявку.

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