toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДИНАМО КИЕВ - СЛАВИЯ ПРАГА ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Клопп: Мы хотим быть претендентами на титул

11:55 38 Читати українською
Клопп: Мы хотим быть претендентами на титул
Юрген Клопп / Фото: Sky Sports

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о задачах команды на сезон.

"Важно то, что мы сами знаем, кем хотим быть. Мы хотим быть претендентами на титул. Как мы можем быть кем-то еще? Мы не выиграли ничего за последние несколько лет, это правда. И я не считаю, что другие команды слабее нас. Так почему мы должны быть главными претендентами только потому, что подписали нескольких игроков?

Ярмоленко дебютировал в АПЛ – приличные оценки от английских СМИ и комплимент от Клоппа

Только в Англии можно вот так "выиграть чемпионство" на трансферном рынке. Это невозможно и неинтересно. Мы делали свое дело, другие команды занимались тем же в прошлом году, два года назад. Мы чувствовали, что настал подходящий момент, вот и все! Нам нравится наша роль, а все остальное не важно", – цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, во время летнего трансферного окна Ливерпуль потратил 195 млн евро – больше всех среди клубов АПЛ.

Теги
Трансферы Англия Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
5
час
:
26
мин
Прогресс
19:00
Уфа
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук