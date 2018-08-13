Клопп: Мы хотим быть претендентами на титул

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о задачах команды на сезон.

"Важно то, что мы сами знаем, кем хотим быть. Мы хотим быть претендентами на титул. Как мы можем быть кем-то еще? Мы не выиграли ничего за последние несколько лет, это правда. И я не считаю, что другие команды слабее нас. Так почему мы должны быть главными претендентами только потому, что подписали нескольких игроков?

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Только в Англии можно вот так "выиграть чемпионство" на трансферном рынке. Это невозможно и неинтересно. Мы делали свое дело, другие команды занимались тем же в прошлом году, два года назад. Мы чувствовали, что настал подходящий момент, вот и все! Нам нравится наша роль, а все остальное не важно", – цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, во время летнего трансферного окна Ливерпуль потратил 195 млн евро – больше всех среди клубов АПЛ.