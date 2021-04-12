Бавария рассматривает Юргена Клоппа на пост главного тренера мюнхенцев в случае ухода Ганс-Дитера Флика, сообщает 90min.

Клопп определился с планами после Ливерпуля

Нынешнего наставника Баварии сватают в кресло тренера сборной Германии, которое станет вакантным летом. Если такой сценарий станет реальным, то Клопп будет приоритетным вариантом для мюнхенцев.

Напомним, действующий контракт Юргена Клоппа с Ливерпулем рассчитан до лета 2024 года.

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