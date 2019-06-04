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Клопп может взять годичный перерыв после завершения контракта с Ливерпулем

21:33 24 Читати українською
Клопп может взять годичный перерыв после завершения контракта с Ливерпулем
Юрген Клопп / УЕФА

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп может пойти на годичный отдых после завершения контракта с Ливерпулем.

Юрген Клопп обсуждал с семьей возможность годичного отпуска после завершения контракта с Ливерпулем в 2022 году, сообщает ESPN. Хотя владельцы клуба надеются, что немец продлит соглашение.

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Немец возглавил мерсисайдскую команду осенью 2015 года, а в сезоне 2018/19 выиграл с ней Лигу чемпионов. Ранее он выводил "красных" в финалы ЛЧ и ЛЕ.

Перед этим в течение 7 лет он возглавлял дортмундскую Боруссию и дважды выиграл с ней Бундеслигу, однажды Кубок Германии, а также выходил в финал Лиги чемпионов-2012/13.

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Юрген Клопп Юрген Клопп Ливерпуль Ливерпуль Англия
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