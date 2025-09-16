Кандидат в президенты Бенфики Криштовау Карвалью заявил, что не планирует продолжать сотрудничество с нынешним главным тренером после завершения его контракта летом 2026 года.

"Бруну Лаже не останется после окончания контракта. Мне нужен тренер мирового уровня, который уже выигрывал Лигу чемпионов и хочет сделать это с Бенфикой. Я вижу только одно имя – Юрген Клопп.

Он даже сказал, что Бенфика – великий клуб, который он однажды хотел бы возглавить. Кто делает подобные заявления, тот имеет особое отношение к команде", – отметил Карвалью.

Юрген Клопп с января 2025 года работает глобальным спортивным директором Red Bull, имея контракт до 2029 года. Он неоднократно подчеркивал, что не планирует быстрого возвращения к тренерской работе.

Выборы президента в Бенфике состоятся в октябре.

В составе Бенфики играют Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

