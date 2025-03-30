Бывший наставник Ливерпуля Юрген Клопп попал в сферу интересов Реала, который уже задумывается о смене рулевого.

По информации TBR Football, 57-летний Клопп является одним из главных кандидатов на место Карло Анчелотти. Итальянец может покинуть Мадрид после завершения сезона.

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В королевском клубе считают, что немецкий специалист идеально впишется в проект – он имеет опыт работы с топ-игроками и умеет развивать молодежь, что сейчас критически важно для Реала.

В то же время сам Клопп не спешит возвращаться в тренерскую деятельность после насыщенных лет в Англии. Однако давление со стороны Реала, а также интерес национальных сборных Бразилии и США могут заставить его пересмотреть свои планы.

Напомним, Юрген Клопп руководил Ливерпулем с 2015 по 2024 год, выиграв Лигу чемпионов и АПЛ.

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