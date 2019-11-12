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Клопп может сменить Ливерпуль на Барселону, – СМИ

18:56 82 Читати українською
Клопп может сменить Ливерпуль на Барселону, – СМИ
Юрген Клопп / Фото из открытых источников

Лучшие тренер и игрок мира могут вскоре оказаться в одной команде.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп стал одним из основных кандидатов на пост главного тренера испанской Барселоны, сообщает издание Cadena SER.

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Руководство каталонского клуба ищет замену действующему наставнику команды Эрнесто Вальверде, контракт которого истекает следующим летом. В команде считают, что Юрген сможет немного встряхнуть испанский клуб.

К слову, одним из главных кандидатов на эту должность называли также бывшего футболиста "сине-гранатовых" Рональда Кумана.

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