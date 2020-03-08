Клопп может получить наказание за демонстративную радость перед рефери

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп эмоционально отпраздновал победный гол Садио Мане в матче 29-го тура АПЛ против Борнмута, из-за чего может получить наказание.

Клопп отпраздновал решающий гол в матче против Борнмута прямо перед боковым арбитром, из-за чего может быть наказан ФА, информирует Metro.

Ливерпуль – Борнмут – 2:1 – видео голов и обзор матча

Сначала Юрген был разгневан засчитанным голом в ворота Ливерпуля, ведь за мгновение до взятия ворот Уилсон толкнул Джо Гомеса. После гола Садио Мане, Клопп бурно размахивал кулаками, и что-то выкрикивал в сантиметрах от резервного судьи Стюарта Берта. ФА может принять меры к немецкого специалиста за его поведение.

Напомним, Ливерпуль одержал волевую победу над Борнмутом (2:1) и еще приблизился к чемпионству АПЛ.

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