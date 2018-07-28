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Клопп: Моуринью играет в игры разума

09:43 71 Читати українською
Клопп: Моуринью играет в игры разума
Жозе Моуринью и Юрген Клопп / соцсети

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал слова Жозе Моуринью о трансферах Ливерпуля.

"Да, Жозе играет в игры разума. Но я также слышал, что он считает меня смешным и одна из главных моих целей в жизни – заставлять его улыбаться. Это не случается часто, но если случается благодаря Ливерпулю – это прекрасно!

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Я говорил разные вещи в прошлом. Я не помню, что сказал, но точно помню, что именно сказал о трансфере Поля Погба.

Я никогда бы не говорил о Манчестер Юнайтед, если бы никто о нем меня не спрашивал, но я достаточно вежливый, чтобы ответить на вопросы.

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Это не лучшая вещь, которую можно делать, но у меня нет никаких проблем с тем, что говорит Моуринью. Мы живем в свободном мире и он может говорить все, что хочет", – сказал Клопп Sky Sports.

Теги
Ливерпуль Ливерпуль Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Жозе Моуринью Юрген Клопп Юрген Клопп Поль Погба Поль Погба
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