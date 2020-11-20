"Я не большой поклонник международных перерывов. Вы можете спросить у моей жены, как я выгляжу. Просто сейчас очень нервное время. Для нас это не была не очень удачная пауза. Мы потеряли игроков.

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Простите, что говорю это, но сейчас мне все равно на защиту чемпионского титула. Не думаю, что кто-то наберет 100 очков или около того в этом сезоне АПЛ. Календарь на четыре недели короче, а количество игр неизменно. Я не думаю, что это возможно. При таком раскладе даже 87 очков кажутся чем-то недостижимым.

Если бы мы выиграли чемпионство в этом сезоне, это было бы большим достижением, если честно. Возможно, даже более значимым, чем в прошлом году. Если честно, мне нравится в английской Премьер-лиге, что здесь очень много претендентов на победу.

Наш старт в этом сезоне был неплохим. Да, у нас была особая игра с Астон Виллой (2:7) в 4-м туре. Возможно, нам именно это было нужно", – цитирует Клоппа Daily Mail.

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