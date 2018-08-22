Клопп: Мне ничего не говорили об аренде Кариуса в Бешикташ

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп уверяет, что ничего не знает о договоренности между мерсисайдцами и Бешикташем об аренде голкипера Лориса Кариуса.

Ранее в СМИ звучала информация, что Бешикташ арендует голкипера Ливерпуля Лориса Кариуса на 2 сезона с правом выкупа.

Бешикташ арендует Кариуса с правом выкупа за 8 млн евро

Главный тренер команды Юрген Клопп ничего не слышал о такой договоренности, сообщает Squawka.

"Я никак не могу прокомментировать эту информацию, так как никто мне ничего не говорил о переходе Кариуса", – сказал немецкий специалист.

В прошлом сезоне 25-летний Кариус провел за мерсисайдцев в АПЛ 19 матчей, в которых пропустил 14 мячей.

После прихода Алиссона немец потерял место в основном составе.