Клопп: Милнер как вино – с годами становится только лучше

Наставник Ливерпуля Юргенн Клопп поделился впечатлениями от игры хавбека команды Джеймса Милнера.

"Милли как вино, очень хорошее красное вино, которое с годами становится только лучше. Не знаю, богат ли Лидс винами, однако это не мешает ему постоянно добавлять.

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В первом тайме матча против Арсенала мы играли недостаточно компактно. Милли был первым, кто это заметил и в перерыве раздал всем указания. Во втором тайме мы прибавили и именно Джеймс оказался тем, кто забил гол", – цитирует Клоппа Daily Mirror.

4 января Джеймсу Милнеру исполнится 33 года. В этом сезоне на его счету 11 поединков в АПЛ, в которых он отметился 2 голами и 2 ассистами.