Клопп: Меня не волнует, что мы на первом месте, важно, что у Ливерпуля 9 очков

Наставник Ливерпуля Юргенн Клопп поделился впечатлениями от победы над Брайтоном и удачного старта сезона – 3 победы в трех матчах.

"Нет сомнений, что мы заслужили три очка в матче с Брайтоном, они важны для нас.

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Гвардиола сказал на этой неделе, что игроки все еще не готовы на 100%, и так оно и есть.

Нет смысла ждать лучшей готовности от футболистов после небольшого летнего перерыва, короткой предсезонной подготовки. Эти матчи – лучшее, что мы можем показать на данный момент.

Сейчас меня не интересует состояние в турнирной таблице. После трех туров АПЛ это действительно важно. Важно, что у нас 9 очков.

Ожидаю большего от футболистов, я довольно требователен. Но я знаю, что мы должны улучшить", – цитирует Клоппа ВВС.

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