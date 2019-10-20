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"Клопп любит мясо, но получил рыбу", – Моуринью похвалил Манчестер Юнайтед за матч с Ливерпулем

21:49 79 Читати українською
"Клопп любит мясо, но получил рыбу", – Моуринью похвалил Манчестер Юнайтед за матч с Ливерпулем
Жозе Моуринью/ BBC

Бывший наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью прокомментировал результат матча "красных дьяволов" против Ливерпуля (1:1).

38’ Маркус Рашфорд
 
Адам Лаллана 85’
38’ Маркус Рашфорд
85’ Адам Лаллана

"Я могу понять разочарование Клоппа. Но Манчестер Юнайтед – неудобная команда для Ливерпуля, ведь играет в другой футбол, чем мерсисайдцы. Ливерпуль может разбивать соперников, которые играют в схожем с ним стиле, но здесь они почувствовали проблемы. Манчестер максимально насытил заднюю линию, поэтому сегодняшнее меню Клоппу не понравилось – он любит мясо, но получил рыбу.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 1:1 – видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед нанес Ливерпулю немало проблем в этом матче, но упустил победу едва ли не после единственной ошибки. Думаю, они разочарованы потерей двух очков, но я считаю результат довольно справедливым. МЮ не смог выдержать высокий темп до финального свистка и поплатился за это, – цитирует Моуринью Sky Sports.

К слову, Ливерпуль прервал победную серию в АПЛ, которая насчитывала 17 поединков.

Манчестер Юнайтед не удержал победу над Ливерпулем – Клопп спасся, но впервые потерял очки и подпустил Гвардиолу

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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 1:1 – видео голов и обзор матча
20:28
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Англия Манчестер Юнайтед - Ливерпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Юрген Клопп Юрген Клопп Жозе Моуринью Жозе Моуринью Ливерпуль Ливерпуль
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