"Клопп любит мясо, но получил рыбу", – Моуринью похвалил Манчестер Юнайтед за матч с Ливерпулем

Бывший наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью прокомментировал результат матча "красных дьяволов" против Ливерпуля (1:1).

"Я могу понять разочарование Клоппа. Но Манчестер Юнайтед – неудобная команда для Ливерпуля, ведь играет в другой футбол, чем мерсисайдцы. Ливерпуль может разбивать соперников, которые играют в схожем с ним стиле, но здесь они почувствовали проблемы. Манчестер максимально насытил заднюю линию, поэтому сегодняшнее меню Клоппу не понравилось – он любит мясо, но получил рыбу.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 1:1 – видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед нанес Ливерпулю немало проблем в этом матче, но упустил победу едва ли не после единственной ошибки. Думаю, они разочарованы потерей двух очков, но я считаю результат довольно справедливым. МЮ не смог выдержать высокий темп до финального свистка и поплатился за это, – цитирует Моуринью Sky Sports.

К слову, Ливерпуль прервал победную серию в АПЛ, которая насчитывала 17 поединков.

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