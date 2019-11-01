Клопп, Лэмпард и еще 3 тренера претендуют на звание лучшего в АПЛ в октябре – Гвардиола не попал в список

Клопп и Роджерс претендуют на звание лучшего тренера АПЛ

Стали известны имена 5-ти наставников, которые поборются за звание лучшего тренера Премьер-лиги по итогам октября.

АПЛ объявила номинантов на звание лучшего тренера октября. Претендентов пятеро – Юрген Клопп (Ливерпуль), Фрэнк Лэмпард (Челси), Дин Смит (Астон Вилла), Грэм Поттер (Брайтон) и Брендан Роджерс (Лестер), информирует официальный сайт Премьер-лиги.

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Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не попал в список номинантов. Заметим, что Юрген Клопп уже дважды в сезоне 2019/20 становился лучшим тренером месяца.

Ливерпуль лидирует в чемпионате после 10-ти туров, опережая Манчестер Сити на 6 очков.

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