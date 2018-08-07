Клопп: Ливерпулю надо многое улучшать

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о подготовке своей команды к новому сезону.

"Сначала надо сыграть первую игру. Тогда у нас будет 8 дней, чтобы сыграть в воскресенье и понедельник. Это очередная предсезонная неделю, не могу этого изменить. Это испытание, которое мы сейчас имеем.

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Прежде всего, нам надо убедиться, что мы имеем хорошую команду в четверг, а уже потом в воскресенье, а потом готовиться к другой игре. У нас до сих пор остается много работы.

Я видел многие вещи в матче с Наполи, которые нам хорошо удаются. Также видел много того, что нужно улучшать.

Клопп: У нас нет необходимости покупать защитника

Мы не должны позволять сопернику находиться один на один с нашим голкипером 3 раза за игру. Это было только из-за построения, мы не были достаточно компактны в этих ситуациях", – цитирует Клоппа Sky Sports.