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Клопп: Ливерпулю надо многое улучшать

14:55 53 Читати українською
Клопп: Ливерпулю надо многое улучшать
Юрген Клопп / Sky Sports

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о подготовке своей команды к новому сезону.

"Сначала надо сыграть первую игру. Тогда у нас будет 8 дней, чтобы сыграть в воскресенье и понедельник. Это очередная предсезонная неделю, не могу этого изменить. Это испытание, которое мы сейчас имеем.

"Київ не був нашою вершиною. Розвиток триває", – Клопп про програний фінал ЛЧ, трансфери та спільну працю в Ліверпулі

Прежде всего, нам надо убедиться, что мы имеем хорошую команду в четверг, а уже потом в воскресенье, а потом готовиться к другой игре. У нас до сих пор остается много работы.

Я видел многие вещи в матче с Наполи, которые нам хорошо удаются. Также видел много того, что нужно улучшать.

Клопп: У нас нет необходимости покупать защитника

Мы не должны позволять сопернику находиться один на один с нашим голкипером 3 раза за игру. Это было только из-за построения, мы не были достаточно компактны в этих ситуациях", – цитирует Клоппа Sky Sports.

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Англия Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
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