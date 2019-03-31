Клопп: Ливерпуль победил Тоттенхэм не очень красиво, но это никого не волнует

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился впечатлениями от "валидольного" поединка 32-го тура против Тоттенхэма (2:1).

"Я был относительно спокоен после победного гола, потому что эта ситуация была неожиданностью. Я видел только удар Салаха и ничего больше. Я понятия не имею, как мяч влетел в ворота.

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Я был недоволен пропущенным голом. В первом тайме у нас были фантастические шансы, и мы забили великолепный гол. Во втором тайме мы выглядели тяжело и не могли по-настоящему играть. Соперник немного изменил игру, а мы не сумели адаптироваться к этому.

После пропущенного гола мы снова заиграли. У нас были хорошие моменты. Мы конкурируем с лучшей командой в мире (Манчестер Сити – прим.) И играли с одной из лучших в мире – Тоттенхэмом, а это сложная задача.

Есть 500 способов выиграть футбольный матч, и сегодня это было немного некрасиво. Но кого это волнует? Я очень рад, что у нас сейчас нет перерывов. Мы соревнуемся с лучшей командой в мире за одно место, и это действительно сложно", – цитирует Клоппа ВВС.

После 32-х туров Ливерпуль лидирует в турнирной таблице АПЛ, оторвавшись от Манчестер Сити на 2 очка. В "горожан" еще есть игра в запасе.

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