toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
БЕЛЬГИЯ - АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ - ХОРВАТИЯ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Клопп: Ливерпуль – идеальный клуб для Шакири

09:36 31 Читати українською
Клопп: Ливерпуль – идеальный клуб для Шакири
Клопп и Шакири / фото ФК Ливерпуль

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал подписание хавбека Сток Сити и сборной Швейцарии Джердана Шакири.

Напомним, накануне Ливерпуль объявил о подписании Шакири. Швейцарец заключил долгосрочный контракт с клубом. Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп не скрывал удовлетворения от перехода швейцарца.

"Нам не пришлось долго раздумывать над этим соглашением. Когда игрок его уровня становится доступен по такой цене, нужно быстро действовать, что мы и сделали. У Шердана есть скорость и другие умения, он любит быть с мячом и влиять на результат. Это обязательные качества для нас.

Ливерпуль пытается подписать Виду за 20 млн евро, – Fanatik

Ему был нужен новый вызов. Ливерпуль – идеальный клуб для него. Шакири сможет у нас раскрыться, а также добавить в необходимых аспектах.

Для нас он станет важным игроком. Он может играть на множестве позиций в нашей системе. Шердан придаст нам свободы в работе с составом", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Теги
Джердан Шакири Джердан Шакири Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Клопп Юрген Клопп
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
53
мин
Бельгия
17:00
Англия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук