Клопп: Ливерпуль – идеальный клуб для Шакири

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал подписание хавбека Сток Сити и сборной Швейцарии Джердана Шакири.

Напомним, накануне Ливерпуль объявил о подписании Шакири. Швейцарец заключил долгосрочный контракт с клубом. Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп не скрывал удовлетворения от перехода швейцарца.

"Нам не пришлось долго раздумывать над этим соглашением. Когда игрок его уровня становится доступен по такой цене, нужно быстро действовать, что мы и сделали. У Шердана есть скорость и другие умения, он любит быть с мячом и влиять на результат. Это обязательные качества для нас.

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Ему был нужен новый вызов. Ливерпуль – идеальный клуб для него. Шакири сможет у нас раскрыться, а также добавить в необходимых аспектах.

Для нас он станет важным игроком. Он может играть на множестве позиций в нашей системе. Шердан придаст нам свободы в работе с составом", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.