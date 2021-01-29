Клопп лично участвует в переговорах по переходу Мбаппе в Ливерпуль
18:29 - Читати українською
В лагере Ливерпуля надеются оформить самый громкий трансфер лета.
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе является одной из приоритетных целей Ливерпуля, сообщает Canal +.
ПСЖ готов выставить Мбаппе на трансфер при одном условии
По информации источника, наставник мерсисайдцев Юрген Клопп лично убеждает окружение 22-летнего француза, что Ливерпуль станет для него лучшим выбором продолжения карьеры. В борьбе за Килиана также участвует Реал.
В нынешнем сезоне Мбаппе провел 23 матча, отличился 16 голами и 9 ассистами.
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