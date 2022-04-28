Сказочное сотрудничество Ливерпуля и Юргена Клоппа может оказаться более длительным, чем ожидалось.

Клуб готовится к переговорам с немцем по продлению контракта, утверждает Goal.

Клопп осторожно оценил рекордную победу над Вильярреалом в Лиге чемпионов

Действующее соглашение рассчитано до лета 2024, и Клопп не раз обещал, что тогда покинет Энфилд и немного отдохнет. Впрочем, нынешний сезон вдохновляет стороны отложить прощание как минимум до 2026 года. Вчера один из руководителей Ливерпуля смотрел матч против Вильяреала в компании агента Марка Косике, представляющего интересы звездного тренера. По всей вероятности, они уже обсуждали условия нового контракта для Клоппа.

Напомним, немецкий специалист возглавил Ливерпуль в октябре 2015 года, то есть появился шанс встретить юбилей на Энфилде. Вместе с "красными" Клопп выигрывал АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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