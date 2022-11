"Я не буду подстраивать свой распорядок под матчи чемпионата мира. Возьму себе маленький отпуск. Когда будет время – буду смотреть, когда нет – не буду.

Клопп взорвался из-за темы травм перед ЧМ-2022: "Никому нет дела до нас"

Наверное, никогда перед ЧМ не было столько травм. Это катастрофа. Любому сознательному человеку было очевидно, что турнир в Катаре в такое время – плохая идея. Но все равно пошли на это. Никто никак не отреагировал.

Система ФИФА полностью провонялась. Организация никак не меняется. Пришел только новый президент. Инфантино говорит, что этот чемпионат мира будет лучшим в истории. Эмм, ну поздравляю", – саркастически сказал Клопп в подкасте Ball You Need Is Love.

На ЧМ-2022 сыграют 7 футболистов Ливерпуля: Хендерсон и Александер-Арнольд (Англия), Алиссон и Фабинью (Бразилия), Ван Дейк (Нидерланды), Конате (Франция), Нуньес (Уругвай).

