"Мне пришлось ждать 54 года, чтобы впервые сыграть на Сан-Сиро... А теперь я там сыграю второй раз за три месяца. Прекрасные новости! Все хорошо. Конечно, это тяжелый жребий. Интер лидирует в Италии, сейчас у них хорошая команда. Посмотрим, что изменится к февралю.

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Мы хорошо знаем Санчеса и Джеко, а Лаутаро, пожалуй, один из самих ярких форвардов мира. Симоне Индзаги работает там первый год, он возглавил чемпионскую команду. Такова нелегкая судьба Ливерпуля, но все возможно. Мы попытаемся пройти дальше.

Противостояние достойное Лиги чемпионов. С нетерпением жду его. Конечно, нужно было провести новую жеребьевку. Я смотрел процедуру и думал, что нельзя все оставить так, ни в коем случае", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Ливерпуль выиграл группу с идеальными показателями. Во время первой жеребьевки мерсисайдцы получили в соперники Зальцбург, а после повторной – Интер. Матчи состоятся в феврале-марте.

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