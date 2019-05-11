Клопп: Кажется, все уверены, что Манчестер Сити победит Брайтон

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящих матчей Ливерпуля и Манчестер Сити, в которых решится судьба чемпионства в АПЛ.

"Кажется, все думают, что мы победим Вулверхэмптон, и, судя по всему, все на 100% уверены, что Манчестер Сити обыграет Брайтон. Хотя Брайтон уже удивил в игре с Арсеналом.

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Это было впечатляюще. Теперь Брайтон без всякого давления может играть в хороший футбол. Они знают, что против Манчестер Сити им придется много обороняться.

Это футбол, ничего еще не ясно, но я действительно не думаю сейчас об этом. Матч против Вулверхэмптона – единственное, о чем я думаю", – сказал Клопп в комментарии Sky Sports.

Напомним, что судьба чемпионства будет решаться завтра, когда Манчестер Сити пожалует в гости к Брайтона, а Ливерпуль принимать дома Вулверхэмптон. Мерсисайдцы отстают от Манчестер Сити на 1 очко.

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