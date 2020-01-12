Клопп: Это только начало – Гвардиола не сдастся

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп уверен, что его команде нельзя расслабляться, несмотря на комфортный отрыв от конкурентов в турнирной таблице АПЛ.

"Дело сделано тогда, когда вам вручают трофей, но до тех пор нужно бороться. Это только начало. Ливерпуль должен продолжать в том же духе, потому что конкуренты очень сильные. Пеп Гвардиола не сдастся. Не сдадимся и мы. Пока все очень хорошо.

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Наше лидерство на самом деле неинтересно. Вот когда ни у кого не останется математических шансов догнать нас, тогда мне будет интересно", – цитирует Клоппа ВВС.

Напомним, после минимальной победы над Тоттенхэмом (1:0) "красные" опережают Лестер и Манчестер Сити на 16 и 17 очков соответственно. Сегодня "горожане" могут сократить свое отставание от Ливерпуля – они сыграют с Астон Виллой в домашнем матче 22 тура. Правда, у команды Клоппа будет одна игра в запасе.

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