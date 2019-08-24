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Клопп: Это была невероятная игра Ливерпуля

22:27 6 Читати українською
Клопп: Это была невероятная игра Ливерпуля
Юрген Клопп / ФК Ливерпуль

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал победу над Арсеналом в матче 3 тура АПЛ (3:1).

41’ Жоэль Матип
49’ Мохамед Салах
59’ Мохамед Салах
 
Лукас Торрейра 85’
41’ Жоэль Матип
49’ Мохамед Салах
59’ Мохамед Салах
85’ Лукас Торрейра

"Это была невероятная игра от моей команды на старте сезона. Это было выступление полное силы, энергии и страсти, которое, как я считаю, надо демонстрировать против такой команды, как Арсенал.

Ливерпуль – Арсенал – 3:1 – видео голов и обзор матча

В последние 10 минут владения мячом было 53 на 47%, как я видел, но 80 минут перед этим были совсем другие. Мы полностью несли ответственность за игру. Мы не Диснейленд, нам надо поражать всех каждую секунду", – цитирует Клоппа BBC Sport.

В матче 3 тура АПЛ Ливерпуль дома уверенно переиграл Арсенал и единолично возглавил турнирную таблицу АПЛ.

Ливерпуль уверенно победил Арсенал и стал единоличным лидером АПЛ

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Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Ливерпуль - Арсенал Арсенал Арсенал
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