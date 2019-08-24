Клопп: Это была невероятная игра Ливерпуля

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал победу над Арсеналом в матче 3 тура АПЛ (3:1).

"Это была невероятная игра от моей команды на старте сезона. Это было выступление полное силы, энергии и страсти, которое, как я считаю, надо демонстрировать против такой команды, как Арсенал.

Ливерпуль – Арсенал – 3:1 – видео голов и обзор матча

В последние 10 минут владения мячом было 53 на 47%, как я видел, но 80 минут перед этим были совсем другие. Мы полностью несли ответственность за игру. Мы не Диснейленд, нам надо поражать всех каждую секунду", – цитирует Клоппа BBC Sport.

В матче 3 тура АПЛ Ливерпуль дома уверенно переиграл Арсенал и единолично возглавил турнирную таблицу АПЛ.

Ливерпуль уверенно победил Арсенал и стал единоличным лидером АПЛ