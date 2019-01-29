Клопп: Я не вздрагиваю от каждого гола Манчестер Сити

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп полагается только на своих подопечных в гонке АПЛ, но не отрицает, что смотрит матчи главных конкурентов.

"Для меня не имеет значения, что матч Манчестер Сити с Ньюкаслом состоится до нашей игры. Я настраиваюсь, что Сити будет побеждать в каждом матче АПЛ. Я предполагаю, что они выиграют в Ньюкасла, но все равно посмотрю эту игру.

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Могу говорить только за себя. Я не вздрагиваю каждый раз перед телевизором, когда игроки Манчестер Сити забивают гол. Это не так. Я думаю, что мы должны выполнять свою собственную работу, если хотим чего-то добиться.

Я не концентрируюсь на других командах. Это не имеет смысла и не помогает. Как бы команды не сыграли, я ожидаю, что Ливерпуль продолжит лидировать в АПЛ с отрывом в одно очко", – цитирует Клоппа Sky Sports.

После 23-х туров АПЛ Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 60 очков.

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