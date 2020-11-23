"Если мы будем играть в среду, а следующий матч проводить в 12:30 в субботу, то я не уверен, что мы закончим сезон с одиннадцатью здоровыми игроками.

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Если кто-то еще раз скажет мне о телевизионных контрактах, то я действительно сойду с ума, потому что эти договоры были составлены не для коронавирусного сезона. Мы все пытаемся адаптироваться к новой реальности. Все меняется, но только не контракты с вещателями. Все изменилось, весь мир изменился!

Я абсолютно спокойно обсуждаю этот вопрос, но мне говорят, что я говорю исключительно о Ливерпуле. Нет. Я говорю о футболистах. Например, Жерар Пике получил тяжелую травму колена. Люди предлагают чаще менять состав. Но кем? У Ливерпуля есть игроки группы атаки, которых мы можем менять. Все остальные – просто дети.

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Пять замен? Почему мы делаем замены поздно? Потому что мы должны постоянно думать, что кто-то в матче получит мышечную травму. На такие случаи я и оставляю замены. Мы не можем делать замены раньше, потому что будем заканчивать матч вдевятером, если у другого игрока случится мышечная травма", – цитирует Клоппа BBC.