Клопп: Я хотел поддержать Кариуса и не подписывать Алиссона

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, что трансфер Алиссона мог не состояться.

"Финал Лиги чемпионов никак не повлиял на наше желание подписать Алиссона. Даже если бы мы выиграли, а Алиссон был бы на рынке, мы бы все равно его подписали.

Но то, как люди плохо вели себя по отношению к Кариусу после финала, пытаясь отделить его от команды, мало не повлияло на мое решение по Алиссону. Я хотел поддержать Лориса.

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Лорис нужно продолжать усердно работать. Ему всего 25 лет, вратари в этом возрасте прогрессируют. Все вратари ошибаются, но здесь важно время. Мы полностью им довольны. Просто мы нашли вратаря лучше, и подписали его", – цитирует Клоппа издание Kicker.

Напомним, Ливерпуль приобрел Алиссона у Ромы за 75 млн евро.

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