Наставник мерсисайдцев начал свое обращение к болельщикам, спев первые два куплета из песни Last Christmas, авторами которой являются Джордж Майкл и дуэт Wham!

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"Вы уже знаете, каждый год я люблю писать сообщения фанатам Ливерпуля по всему миру, чтобы пожелать им очень счастливого и мирного Рождества. После того, как мы прошли этот год, для меня, возможно, важнее поделиться этими словами непосредственно с каждым из вас, чем когда-либо прежде.

2020-й год был особенным, как с замечательной его стороны, так и негативной. Кто бы мог подумать, что наш год сложится таким образом, что мы окажемся на карантине, что мы не сможем путешествовать или, что самое главное, видеть любимых? Итак, чему я точно научился, это то, насколько драгоценную жизнь; как быстро все можно отобрать, чтобы ценить все, что возможно", – отметил Клопп в обращении, опубликованном на сайте Ливерпуля.

К слову, мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии с 31 очками, опережая второй Лестер на 4 пункта.

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