Клопп и игроки Ливерпуля приняли участие в городском ЛГБТ-параде
Ливерпуль развернул мощную акцию поддержки людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Клуб присоединился к ЛГБТ-параду, который ежегодно проходит в городе. На этот раз событие было в режиме онлайн из-за коронавирусных ограничений.
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Ливерпуль в своем официальном Twitter-аккаунте поздравил всех участников мероприятия и выразил полную поддержку движения. Юрген Клопп и ряд игроков "красных" даже записали видеообращения, которые также стали частью специфического парада.
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