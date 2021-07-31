Клуб присоединился к ЛГБТ-параду, который ежегодно проходит в городе. На этот раз событие было в режиме онлайн из-за коронавирусных ограничений.

Ливерпуль объявил о новом контракте с Александер-Арнольдом

Ливерпуль в своем официальном Twitter-аккаунте поздравил всех участников мероприятия и выразил полную поддержку движения. Юрген Клопп и ряд игроков "красных" даже записали видеообращения, которые также стали частью специфического парада.

Совсем скоро мерсисайдцам все же придется сосредоточиться на футболе – 14 августа команда стартует в АПЛ матчем против Норвича.

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