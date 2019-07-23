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Клопп и Гвардиола жалуются на напряженный график – Мане и Марез работают без отпуска

13:16 80 Читати українською
Клопп и Гвардиола жалуются на напряженный график – Мане и Марез работают без отпуска
Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола / Фото ESPN

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола и наставник Ливерпуля Юрген Клопп сблизились благодаря совместной проблеме.

"Спросите Садьио Мане, сколько у него выходных. Он играл почти каждую игру за Сенегал. Он играл каждую игру за Ливерпуль. Во время каждого международного перерыва он едет в сборную. Спросите его. В долгосрочной перспективе это неприемлемо.

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В будущем мы должны это изменить! Похоже, никто не может игрокам предоставить хотя бы одну неделю в год без футбола. Матчи постоянно, снова и снова", – цитирует Клоппа Daily Mail.

"Некоторые игроки приедут 29 или 30 июля, другие прибудут через три или четыре недели. Я не хочу, чтобы они возвращались, пока они не в форме, уставшие или не пришли в себя после невероятно тяжелого сезона. Не нужно забывать, что мы начинаем новый сезон, а Марез еще не закончил предыдущий. Это безумный график, и он убьет наших игроков! Мы не можем выдержать его в течение длительного времени. Игроки должны отдыхать и показывать больше качества на турнирах", – цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, новый сезон чемпионата Англии стартует уже 9 августа матчем Ливерпуль – Норвич.

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