Стали известны номинанты на получение награды лучшему футболисту и тренеру сезона 2021/22 в Английской Премьер-лиге.

На звание лучшего игрока АПЛ сезона 2021/22 претендуют 8 футболистов, сообщает официальный сайт АПЛ.

Месси, Роналду и Неймар вошли в десятку самых прибыльных спортсменов мира – только один зарабатывает еще больше

По два исполнителя представляют Манчестер Сити и Ливерпуль – Кевин де Брюйне, Жоау Канселу, Мохамед Салах и Трент Александер-Арнольд. Также в списке номинантов оказались Джаррод Боуэн (Вест Хэм), Букайо Сака (Арсенал), Джеймс Уорд-Праус (Саутгемптон) и Хын Мин Сон (Тоттенхэм).

Отметим отсутствие в списке, в частности Харри Кейна и Криштиану Роналду.

На звание лучшего тренера АПЛ претендуют пять специалистов. Кроме прогнозируемых Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы, это Томас Франк (Брентфорд), Эдди Хау (Ньюкасл) и Патрик Виейра (Кристал Пэлас).

Напомним, за два тура до завершения чемпионата Манчестер Сити опережает Ливерпуль на три очка. На другом полюсе таблицы Норвич и Уотфорд уже вылетели, а третьего неудачника определят Лидс, Бернли и Эвертон.

Миколенко не був би Миколенком, якби не здивував: українець рятує не тільки Евертон, але й... Динамо