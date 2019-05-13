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Клопп: Главные бомбардиры чемпионата – это мои игроки

13 мая 14:36 183 Читати українською
Клопп: Главные бомбардиры чемпионата – это мои игроки
Юрген Клопп / Reuters

Тренер Ливерпуля Юрген Клопп заметил интересную особенность на вершине списка лучших снайперов АПЛ.

Наставник "красных" поделился мыслями относительно гонки бомбардиров в английской Премьер-лиге.

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Лидерами стали Садио Мане, Мохамед Салах и Пьер-Эмерик Обамеянг, которые забили по 22 гола.

"У нас две" Золотые бутсы "... Что, еще и Обамеянг забил? Забил два?! Ух, три" бутсы" – и все выиграли мои игроки!", – удивился немец в послематчевом комментарии.

Напомним, именно Клопп подписал Обамеянга в дортмундскую Боруссию в 2013 году. Теперь габонець покоряет новые вершины в составе лондонского Арсенала.

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Англия АПЛ Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг Юрген Клопп Юрген Клопп Мохамед Салах Мохамед Салах Садио Мане Садио Мане
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