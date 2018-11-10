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Клопп: Финансовый фэйр-плей – это действительно хорошая вещь

21:53 59 Читати українською
Клопп: Финансовый фэйр-плей – это действительно хорошая вещь
Юрген Клопп / фото: ФК Ливерпуль

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп считает, что УЕФА необходимо принять меры против клубов, которые нарушают финансовый фэйр-плей.

"Считаю, финансовый фэйр-плей – это хорошо. Он хорош тем, что для всех есть определенные правила. Если не все в порядке, то УЕФА с этим нужно что-то делать.

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Не знаю, что сейчас происходит, но знаю, что это касается ПСЖ и Манчестер Сити. Что касается других клубов не уверен.

Это все, что могу сказать, но не имею понятия о реальной ситуации", – цитирует Клоппа Sky Sports.

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Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Юрген Клопп Юрген Клопп Финансовый fair-play
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