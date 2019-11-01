Клопп: ФИФА, УЕФА и АПЛ думают о своих кошельках, а не футболистах

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп выразил недовольство из-за слишком жесткий график.

"FA хочет проводить Кубок лиги, EFL – Кубок Англии, но никто не хочет сесть и обсудить. Затем, кроме всего прочего, УЕФА создает Лигу наций, чтобы дать ребятам, которые уже очень заняты, еще несколько интенсивных матчей.

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А потом мы удивляемся, почему лучшие игроки мира не могут выступать на высшем уровне так долго, как нам этого хотелось бы, или получают серьезные травмы. Люди говорят, что нужно иметь большой состав, но футбол не предназначен для больших составов.

На данный момент существует дисбаланс между количеством футболистов в команде и количеством матчей между паузами, которые нужны, и тем, что они получают на деле. Если ты игрок сборной и выступаешь во всех крупных международных турнирах, у тебя есть две недели отдыха в году.

Две недели для Мане, Салаха, Хендерсона – у всех них по две недели в году. Параллельно существует еще и давление, мы же не можем сказать: "Этот матч не важен". Можно найти несколько возможных выходов, но не было ни дня, когда ФИФА, УЕФА, АПЛ, EFL и другие лиги подумали не о своих кошельки, а об игроках", – поделился Клопп в комментарии TheGuardian.

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