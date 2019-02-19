Клопп: Если бы не принимал участия в матче с Баварией, то попытался бы купить билет

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Баварией.

"Очередной матч, когда мне радостно, что я в нем участвую. Если бы не участвовал, попытался бы купить билет.

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Тяжелая игра против сильной, опытной команды. Но и мы сильны. Только стресса больше, потому что все хотят 600 дополнительных интервью для немецких новостей.

Мы должны создать атмосферу на поле, чтобы людям было легче. Будет выдающийся матч, таким надо наслаждаться.

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Атмосфера таит в себе огромную силу. Наши болельщики могут заставить нас выложиться не на 100, а на 140 процентов", – цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.