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Клопп: Если бы не принимал участия в матче с Баварией, то попытался бы купить билет

15:14 38 Читати українською
Клопп: Если бы не принимал участия в матче с Баварией, то попытался бы купить билет
Юрген Клопп / фото из соцсетей

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Баварией.

"Очередной матч, когда мне радостно, что я в нем участвую. Если бы не участвовал, попытался бы купить билет.

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Тяжелая игра против сильной, опытной команды. Но и мы сильны. Только стресса больше, потому что все хотят 600 дополнительных интервью для немецких новостей.

Мы должны создать атмосферу на поле, чтобы людям было легче. Будет выдающийся матч, таким надо наслаждаться.

Клопп: Мы знаем, что для наших болельщиков АПЛ важнее, чем Лига чемпионов

Атмосфера таит в себе огромную силу. Наши болельщики могут заставить нас выложиться не на 100, а на 140 процентов", – цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Лига чемпионов1/8 финалаЭнфилд (Ливерпуль)

Ливерпуль - Бавария: Вторник 19 февраля 2019

Ливерпуль
до матча
5
час
:
16
мин
Бавария
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Лига чемпионов Ливерпуль - Бавария Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
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