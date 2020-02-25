Клопп: Думал, что рекорд Манчестер Сити никому не покорится, но Ливерпуль сделал это

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился впечатлениями после матча 27-го тура АПЛ против Вест Хэма (3:2).

"Мне понравилось, как мы начали игру. Мы забили хороший первый гол. Однако нам следует улучшать игру на подборах. Мы имели проблемы в этой ситуации, это было Вест Хэму на руку. Они собирали подборі после ударов от ворот и этим создавали для нас трудности.

Ливерпуль – Вест Хэм – 3:2 – видео голов и обзор матча

Финал Лиги чемпионов очень помог нам понять, что мы способны не останавливаться. Тогда я говорил, что это был худший финал, в котором я играл, но мы выиграли! В тот сезон мы научились делать правильные вещи. Это было давно. Мы должны были работать над этим.

Думал, что рекорд Манчестер Сити никому не покорится. Но мы сделали это, и я не могу поверить, что это произошло, честно говоря. Вы видите, как играет Манчестер Сити, и это команда, которая может выиграть все свои следующие матчи. Мы должны продолжать выигрывать", – цитирует Клоппа BBC.

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Добавим, что победа над Вест Хэмом стала для Ливерпуля 18-й подряд в текущем сезоне АПЛ. Мерсисайдцы по этому показателю повторили рекорд топ-4 английских лиг, установленный Манчестер Сити в 2017 году.