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Клопп: Думал, что рекорд Манчестер Сити никому не покорится, но Ливерпуль сделал это

08:55 96 Читати українською
Клопп: Думал, что рекорд Манчестер Сити никому не покорится, но Ливерпуль сделал это
Юрген Клопп / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился впечатлениями после матча 27-го тура АПЛ против Вест Хэма (3:2).

9’ Джорджиньо Вейналдум
68’ Мохамед Салах
81’ Садио Мане
 
Исса Диоп 12’
Пабло Форналс 54’
9’ Джорджиньо Вейналдум
12’ Исса Диоп
54’ Пабло Форналс
68’ Мохамед Салах
81’ Садио Мане

"Мне понравилось, как мы начали игру. Мы забили хороший первый гол. Однако нам следует улучшать игру на подборах. Мы имели проблемы в этой ситуации, это было Вест Хэму на руку. Они собирали подборі после ударов от ворот и этим создавали для нас трудности.

Ливерпуль – Вест Хэм – 3:2 – видео голов и обзор матча

Финал Лиги чемпионов очень помог нам понять, что мы способны не останавливаться. Тогда я говорил, что это был худший финал, в котором я играл, но мы выиграли! В тот сезон мы научились делать правильные вещи. Это было давно. Мы должны были работать над этим.

Думал, что рекорд Манчестер Сити никому не покорится. Но мы сделали это, и я не могу поверить, что это произошло, честно говоря. Вы видите, как играет Манчестер Сити, и это команда, которая может выиграть все свои следующие матчи. Мы должны продолжать выигрывать", – цитирует Клоппа BBC.

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Добавим, что победа над Вест Хэмом стала для Ливерпуля 18-й подряд в текущем сезоне АПЛ. Мерсисайдцы по этому показателю повторили рекорд топ-4 английских лиг, установленный Манчестер Сити в 2017 году.

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Ливерпуль – Вест Хэм – 3:2 – видео голов и обзор матча
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Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Ливерпуль - Вест Хэм Ливерпуль Ливерпуль
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