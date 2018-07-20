Клопп доволен трансфером Алиссона

Главный тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал переход бразильского вратаря Алиссона.

"Как только мы получили возможность подписать одного из лучших киперов мира, то долго не раздумывали над ней. Откровенно говоря, пришлось провести только короткую встречу с боссами клуба. Возможность подписать Алиссона их очень взволновала, поэтому мы это и сделали.

Алиссон официально перешел в Ливерпуль

Считаю, что мы обязаны были это сделать. Дело не в цене, ее диктует рынок, поэтому долго об этом думать не будем. Стоимость Алиссона демонстрирует цены на вратарей в наше время. Мы очень рады, что он с нами.

Он настоящая личность. Кроме того, он получил много опыта, выступая несколько лет в еврокубках и в Италии. Он прекрасно играл за Рому и сборную Бразилии на чемпионате мира. Бразилии не слишком повезло, но Алиссон провел классный Мундиаль. Это отличный момент для нас", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, что бразильский кипер заключил в четверг вечером долгосрочное соглашение с "красными". Ранее сообщалось, что Ливерпуль согласовал трансфер Алиссона за рекордные 75 млн евро. Сам кипер уже прокомментировал трансфер в Ливерпуль, назвав его воплощением мечты.

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