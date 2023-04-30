"Честно говоря, я немного сочувствую Челси, потому что дела там идут не очень хорошо. Думаю, что на самом деле их команда способна на лучшее. С другой стороны, приятно видеть, что вы не можете просто так собрать вместе лучших игроков. Думаю, что оно так не работает.

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Вы должны построить команду, но парни из руководства недооценили это и дали своим тренерам почти невыполнимую работу. У вас не может быть двух раздевалок, вы не можете тренироваться на двух полях. Вы должны создавать отношения, командный дух, и именно поэтому я рад этому футбольному путешествию. В конце концов, у Челси все будет хорошо, они будут невероятно сильны в следующем году, но я использую их в качестве примера. На самом высоком уровне мы не можем так делать и не будем. Следует привлекать нужных игроков и строить новую команду", – объяснил Клопп в интервью Sky Sports.

Ливерпуль также проводит провальный сезон и рискует остаться без еврокубков. Впрочем, "красные" обходились точечными трансферами, а Челси за 2 окна привез игроков на еще 2 команды.

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