Клопп: Будут моменты, когда Ливерпуль сможет доминировать против Баварии

Лига чемпионов — 12:11 140
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Зинченко помог Манчестер Сити установить рекорд среди английских команд в Лиге чемпионов
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"Ми були готовими до битви". Трилер на 9 голів між Челсі та Барселоною, яка натерпілася від нестримного ШевиОвертайм — 12:00 167
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Соль успешно прооперирован и начал реабилитацию после травмыУкраина — 11:18 146
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"Мир футбола – твой". Роналду показал Симеоне, у кого "большие яйца", и получил послание от Джорджины в слезахЛига чемпионов — 08:53 1211
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Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА – как это былоЛига чемпионов — 12 март 2864