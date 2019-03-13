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Клопп: Будут моменты, когда Ливерпуль сможет доминировать против Баварии

11:31 41 Читати українською
Клопп: Будут моменты, когда Ливерпуль сможет доминировать против Баварии
Юрген Клопп / BBC Sport

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии.

"Это испытание. Нам нужен ритм и надо делать правильные вещи в особые моменты.

Бавария – Ливерпуль: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Бавария, как всем известно, команда мирового класса. Надо быть храбрыми и играть в свой лучший футбол, что мы и планируем сделать.

Будут моменты, когда мы сможем доминировать. Возможно, Бавария будет делать это больше, но мы можем использовать обе ситуации, все зависит от баланса", – цитирует Клоппа Sky Sports.

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Лига чемпионов Бавария Бавария Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
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