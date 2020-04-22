Клопп: Будущий успех Ливерпуля зависит от других клубов

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мыслями относительно будущей стратегии клуба.

"Во-первых, мы не отступим от своих принципов. Но то, будет ли Ливерпуль успешным, зависит от действий других клубов. У них есть все шансы стать лучше. Поэтому я и понятия не имею, что нас ждет в будущем.

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Но мы не изменимся, Ливерпуль – незавершенная книга. У нас много пространства для прогресса, и мы работаем над этим.

В команде подрастает новое поколение. Мы можем стать лучше с этой командой, это прекрасно", – цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, после 29-ти туров АПЛ Ливерпуль лидирует в турнирной таблице, опережая Манчестер Сити 25 очков.

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