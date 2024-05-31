Клопп готовится отдыхать на Майорке. Немец несколько лет назад выкупил виллу на Балеарах за 3,4 миллиона фунтов. Жена Улла отвечала за ремонт и стилизацию дома перед въездом тренера.

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"Я всегда мечтал о доме на юге. Мне нравится климат, нравятся люди. Я не ищу новых друзей. У меня уже есть друзья на всю жизнь. И если кто-то из них приедет сюда, будет прекрасно.

Я не эмигрирую, но хочу, чтобы здесь было все комфортно. Да, это скучно, но не рвусь в джунгли или горы. Мы стареем, а медицинская помощь здесь замечательная. Есть много немецких врачей. Это идеально, потому что когда я буду болеть, то хочу понимать каждое заумное слово о своем здоровье.

Речи нет о полной пенсии. Я еще буду работать. Просто сейчас чувствую, что не могу работать в том же ритме. Такова жизнь тренера. Ты или выкладываешься полностью, или не лезешь вообще.

Сейчас ухожу в отпуск. Откуда я знаю, как буду чувствовать себя со временем и к чему будет лежать душа? Понятия не имею. Просто подождем", – сказал Клопп в подкасте "Willipedia".