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Клопп блокировал трансфер звезды Шахтера в Ливерпуль – дончане просили "сумасшедшую" сумму

15:00 374 Читати українською
Клопп блокировал трансфер звезды Шахтера в Ливерпуль – дончане просили "сумасшедшую" сумму
Юрген Клопп / Reuters

Экс-хавбек Шахтера Алекс Тейшейра в свое время имел все шансы оказаться в Ливерпуле.

Ливерпуль был близок к приобретению бразильца в 2016 году, сообщает Daily Star со ссылкой на журналиста Джеймса Пирса.

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Юрген Клопп как раз возглавил "красных", когда клуб почти договорился с Шахтером по Тейшейре. Но, немец лично заблокировал трансфер в последний момент. Клоппу показалась "сумасшедшей" сумма в 24,5 млн фунтов, которую требовали дончане за свою звезду.

Отметим, что Шахтер смог продать Тейшейру даже вдвое дороже – китайский Цзянсу Сунин заплатил "горнякам" 50 млн евро.

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Англия Шахтер Шахтер Трансферы Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Трансферы Шахтера Трансферы Ливерпуля Алекс Тейшейра Алекс Тейшейра
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